Visualización Jerárquica de Control de Precios

Asuntos Financieros > Precios > Política de precios

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A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Control de Precios

Nota: Véase la definición de control de precios en el diccionario.

Controles en el Sector Inmobiliario: Influencia Legislativa sobre los Alquileres

El análisis de las consecuencias de la legislación sobre precios máximos tiene una importante aplicación en la legislación sobre control de alquileres, que no es más que un caso especial de los precios máximos.

Controles de alquiler

Los controles suelen imponerse para congelar los alquileres en sus niveles actuales en momentos en que los alquileres de equilibrio están subiendo. La demanda puede estar desplazándose hacia la derecha, debido a fuerzas como el aumento de la población y de los ingresos, o la oferta puede estar desplazándose hacia la izquierda, debido a fuer…