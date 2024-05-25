Regulación Internacional del Cambio Climático

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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La ciencia del clima y la acción internacional sobre el cambio climático

En 1988, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), un organismo internacional para la evaluación del cambio climático que evalúa las principales publicaciones sobre el cambio climático e intenta sacar conclusiones sobre las pruebas científicas relativas al mismo. Cientos de científicos y revisores…