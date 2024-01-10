Relaciones Laborales Colectivas

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. En 1957, el economista Gary Becker, en su trabajo fundamental sobre la discriminación en el lugar de trabajo, señaló que los empleados pueden interactuar y, por lo tanto, tener relaciones profesionales en el lugar de trabajo, con sus gerentes y compañeros de trabajo, así como con los client…