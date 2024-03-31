Remate

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Adjudicación en una subasta. En los procedimientos de venta mediante subasta pública, el remate es la adjudicación del bien al mejor postor entre los distintos licitadores. Venta especial a bajo precio de determinadas mercancías para liquidar existencias. .