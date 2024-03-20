Remesa Documentaria

Este artículo se ocupa de la "Remesa Documentaria". Imprescindible para gestionar sus documentos relativos a compraventas. Para la tramitación de sus cobros en el extranjero, ponemos a su disposición el producto Remesa Documentaria. Consiste en el envío de documentos relativos a la mercancía objeto de compraventa (o de la transacción de que se trate). Estos documentos comerciales pueden ir acompañados de letras de cambio, pagarés o recibos que solo se le entregarán al comprador si paga o se compromete a pagar el importe pactado. Consulte a continuación los diferentes tipos de Remesa Documentaria. Definición La Remesa Documentaria o "Documentary Collection" es un medio de pago formado por documentos comerciales y uno o varios documentos financieros, que un exportador entrega a su banco para que gestione su cobro. Los documentos comerciales son aquellos que no son financieros, el Fundamento de Comercio Exterior Documentación de esta gu…