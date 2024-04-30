Remuneración del Arbitro

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Remuneración del Arbitro en el Derecho Penal Alemán

En el código penal germano, remuneración del arbitro se recoge en la Parte Especial, en su Sección Trigésima, sobre Hechos punibles en el ejercicio del cargo público. Así, el artículo § 337.

Arbitraje

Remuneración del arbitro dispone lo siguiente: la remuneración de un árbitro constituye solo una ventaja en el sentido de los §§ 331 a 335, cuando el árbitro la exija, se la haga p…