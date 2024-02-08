Remuneración en función del Rendimiento

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre la remuneración en función del rendimiento. Puede verse también sobre la Planificación Estratégica de una Empresa, un análisis sobre racionalización de plantillas y la práctica de la gestión del rendimiento, que es un amplio conjunto de actividades diseñadas para maximizar el rendimiento individual y, por extensión, el de la organización. Incluye el establecimiento de expectativas, la medición de los comportamientos y resultados de los empleados, la provisión de coaching y feedback, y la evaluación del rendimiento a lo largo del tiempo para utilizarlo en la toma de decisiones.

