Rendición de Cuentas en la Administración Pública

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre Rendición de Cuentas en la Administración Pública. Puede interesar, más específicamente, los "Tipos de Rendición de Cuentas" y la rendición de cuentas en los "Sistemas de Salud" (incluyendo algunos conceptos de responsabilidad y rendición de cuentas en la atención médica). Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.