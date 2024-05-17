Rendición de Cuentas en la Administración Pública
Rendición de Cuentas en la Administración Pública
Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre Rendición de Cuentas en la Administración Pública. Puede interesar, más específicamente, los "Tipos de Rendición de Cuentas" y la rendición de cuentas en los "Sistemas de Salud" (incluyendo algunos conceptos de responsabilidad y rendición de cuentas en la atención médica). Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.