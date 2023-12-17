Renegociación

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Proceso por el cual algunas deudas que están llegando a su vencimiento o sea, a la fecha en que deben ser pagadas, son renovadas por otro periodo, bajo nuevas condiciones.

El término ha sido usado, sobre todo, en conexión con los préstamos internacionales hechos o por bancos estadounidense, europeos y de otros países desarrollados a los países en vías de desarrollo.

Cuando los principios bancarios tradicionales y ortodoxos (como el de conocer exactamente el destino que se dará a los fondos prestados) no han sido respeta…