Renegociado

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Se pueden renegociar los términos de un contrato, de un préstamo, o de cualquier compromiso formal, a condición de que las partes involucradas quieran hacerlo y crean que pueden alcanzar un acuerdo que sea mutuamente satisfactorio.

La renegociación suele ser el proceso previo, indispensable a la eventual refinanciación o reestructuración de una deuda. Renegociar significa negociar de nuevo algo que ya fue negociado anteriormente, con el fin de modificar los términos pactados originalmente toda renegociación, como cualqui…