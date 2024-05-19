Renuncia Tácita a las Facultades de Impugnación

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La Renuncia Tácita a las Facultades de Impugnación (en Arbitraje)

Concepto de la renuncia tácita a las facultades de impugnación en relación a este ámbito: Con fundamento en los principios pro arbitrale y perpetuatio arbitralis y con el fin de evitar dilaciones improcedentes del arbitraje derivadas del ejercicio abusivo de las accIones de impugnación del laudo (arbitral, en el contexto del arbitraje; …