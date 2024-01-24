Replica

Réplica (en Arbitraje)

Concepto de réplica en relación a este ámbito: la Réplica se puede definir como el Escrito aportado por la Demandante en una segunda ronda de la fase escrita del procedimiento arbitral, tras haber sido intercambiados los Escritos de Demanda y de Contestación a la Demanda. El Escrito de Réplica tendrá, en términos generales, el siguiente contenido: la aceptación o negación de los hechos declarados en el último escrito p…