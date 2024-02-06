Representación de los Trabajadores o Laboral

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. En inglés: Employee representation. Es el sistema en una empresa para que los gerentes tengan en cuenta las opiniones, deseos, etc., de los empleados en la gestión de la empresa o las condiciones aplicables a los trabajadores.

Trabajadores

La participación de los trabajadores, en Europa, es…