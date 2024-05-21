Requerimientos de Aportación de Pruebas

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Requerimientos de Aportación de Pruebas (en Arbitraje)

Concepto de requerimientos de aportación de pruebas en relación a este ámbito: El requerimiento de aportación de pruebas puede definirse como el Escrito formulado por una parte y dirigido a la otra parte o al tribunal arbitral, con el fin de requerir la aportación de documentos al procedimiento por la otra parte. El contexto en el que se plantea este requ…