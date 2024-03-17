Requisitos para la Ejecución del Laudo Arbitral

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Requisitos para la Ejecución del Laudo Arbitral en el Convenio de Nueva York

Basado en el trabajo de Felix López Antón, en su artículo "Ejecución en España de Laudos arbitrales extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por …