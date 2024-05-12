Reservas a los Tratados Multilaterales

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Reservas a los Tratados Multilaterales

Aunque se trata de declaraciones unilaterales (véase Actos Unilaterales de los Estados en el Derecho Internacional; véase también Unilateralismo/Multilateralismo), las reservas tienen por objeto crear relaciones jurídicas bilaterales. De conformidad con el derecho internacional consuetudinario, tal como se expresa en el Art. 20 (4) (c), (5) la Convención de Viena sobre e…