Las Reservas Legales

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho y economía en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto y todo sobre las reservas legales. Te explicamos, en el marco de la economía y el derecho, qué es, sus características y contexto.

Reservas Legales en los Bancos Centrales y la Reserva Federal

La combinación de efectivo en caja y depósitos de la Reserva Federal que los bancos pueden utilizar legalmente para satisfacer las exigencias de reservas del Gobierno. Las reservas legales, que también pueden considerarse reservas totales, se dividen entre reservas obligatorias y reservas excedentarias. Las reservas obligatorias se utilizan para respaldar los depósitos y procesar las transacciones diarias, mientras que las reservas excedentarias están disponibles para préstamos que pagan intereses. Aunque los bancos tienen una serie de activos diferentes que, en principio, podrían utilizarse co…