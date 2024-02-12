Residencia Fiscal
Este artículo es un complemento de la información sobre derecho tributario o fiscal
examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.
Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. En inglés: Tax residency.
En el Convenio Modelo de la OCDE
Como dice ANTONIO MONTERO DOMÍNGUEZ en su artículo "La residencia fiscal.
Acreditación de la residencia a través de los certificados fiscales" que: "Para determinadas categorías de renta y de patrimonio...
Se atribuye un derecho exclusivo de imposición a uno de los Estados contratantes. El otro Estado c…