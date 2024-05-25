Residuos

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Residuos en economía

En inglés: Residuals in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Residuos en economía.

Introducción a: Residuos en este contexto

Los procedimientos estadísticos más utilizados, para el análisis y la interpretación de los datos estadísticos, se basan en suposiciones sobre el comportamiento de los datos. A menudo, estas suposiciones pueden justificarse adecuadamente y los procedimientos se aceptan como justos y razonables. Pero no siempre es así, y corresponde al analista compro…