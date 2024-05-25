Residuos de Construcción

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre los residuos de construcción. En inglés: Construction waste. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Residuos de Construcción

Las actividades de construcción pueden generar grandes cantidades de materiales de desecho que luego deben ser eliminados. Además, al final de la vida de un edificio, puede ser deconstruido o demolido, generando importantes cantidades de residuos. Los residuos de construcción incluyen los residuos generados durante las actividades de construcción (como los embalajes o los productos de demolición) y los materiales sobrantes de las ne…