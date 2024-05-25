Residuos de Disparo

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

Residuos de Disparo (GSR) en la Ciencia Forense

Cuando un arma de fuego es descargada, se crea un residuo de pequeñas bolas, escamas o discos de la pólvora expulsada. Este residuo de disparo (GSR) puede ser útil para vincular forénsicamente a un sospechoso con la escena del disparo. Una bala es impulsada fuera de un arma o rifle a muy alta velocidad cuando la pólvora del cañón del arma de fuego se enciende. La ignición convierte la pólvora sólida en un gas, que crea la presión que impulsa la bala hacia afuera. A medida que la bala emerge del cañón del arma, los residuos del disparo tambi…