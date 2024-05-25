Residuos Peligrosos

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En inglés: Toxic wastes Los desechos tóxicos son líquidos, sólidos o lodos que pueden causar fatalidad o daños corporales permanentes graves a los humanos o a los animales a dosis bajas. Cuando se liberan en el aire, el agua o la tierra, los desechos tóxicos representan un riesgo a largo plazo (véase más detalles en esta plataforma general) para la salud y el medio ambiente.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Residuos Peligrosos en el Mundo

Ecuador

De 1964 a 1992, la compañía petrolera norteamericana Texaco contaminó las vías fluviales en Ecuador …