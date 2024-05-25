Residuos Peligrosos en la Economía de la Salud

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En inglés: Hazardous Waste, Economics of in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Residuos peligrosos en la economía de la salud en economía.

Introducción a: Residuos peligrosos en la economía de la salud en este contexto

Las políticas públicas en materia de residuos peligrosos abordan tanto la gestión actual de los residuos como la limpieza de un legado de contaminación. Las políticas para la gesti…