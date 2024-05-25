Residuos Plásticos

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Escaso Reciclaje de los Residuos Plásticos

Cuando la mayoría de la gente tira una botella o un vaso de plástico al contenedor de reciclaje, da por hecho que el plástico se recicla, pero un nuevo informe deja al descubierto lo poco que ocurre en realidad. Según Last Beach Cleanup y Beyond Plastics, la organización que está detrás del informe publicado en mayo de 2022, la tasa de reciclaje del plástico postconsumo fue de sólo el 5% al 6% en 2021. El Departamento de Energía también publicó un documento …