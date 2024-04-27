Resolución Alternativa de Conflictos en Camboya

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Resolución Alternativa de Conflictos y conciliación basada en la comunidad

La mayoría de los camboyanos evitan los tribunales, que no solo son desconfiados, sino también inaccesibles para los pobres. La falta de asistencia legal y de abogacía es un impedimento significativo, y la gente prefiere la conciliación informal en los niveles de las aldeas y las comunidades para resolver casos tales como pequeñas disparates de tierras, difamación e insulto, d…