Resolución de Conflictos Administrativos

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. En inglés: Administrative Dispute Resolution. Nota: véase la entrada sobre Resolución de Conflictos Ambientales. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

En Estados Unidos

En 1989, se estimaron unos 220,000 casos civiles en los Estados Unidos, con el gobierno federal siendo parte en más de 55,000 de ellos. El costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de este litigio fue casi…