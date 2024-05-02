Resolución de Conflictos Laborales

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Todas las disputas industriales finalmente se resuelven, con o sin recurso a huelgas, cierres patronales, boicots y otras formas de presión económica.

En general, los empleadores y los trabajadores tienen interés en evitar o limitar la pérdida de ingresos y salarios resultantes de conflictos industriales. Asimismo, redunda en interés de la sociedad en su conjunto minimizar el número de paros laborales y la duración de los que se producen.

En consecuencia, se han desarrollado técnicas más o menos elaboradas …