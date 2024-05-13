Resolución de Controversias

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Resolución de Controversias: Análisis Económico y Jurídico

Los economistas se interesan por la resolución de los litigios por varias razones. En primer lugar, la forma en que las partes resuelven sus disputas (ya sea mediante un acuerdo o un juicio) tiene un efecto sobre el coste de funcionamiento del sistema legal. En segundo lugar, la teoría económica puede explicar cómo las partes resolverán sus disputas (análisis positivo) y, por tanto, puede prescribir reglas de pr…