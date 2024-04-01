Resolución de Disputas en Línea (RDL)

Los sistemas de Resolución de Disputas en Línea o online son muy variados y todavía poco conocidos. Dentro de todos estos sistemas parece que tiene un mayor protagonismo, por la coyuntura y el reciente marco normativo, la mediación electrónica. III.

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HISTORIA DE LA Resolución de Disputas en Línea III. CARACTERÍSTICAS DE LA Resolución de Disputas en Línea 1. Asincronicidad 2. Comunicación textual IV. PROCESOS DE Resolución de Disputas en Línea 1. Negociación en línea 1.1 Negociación automatizada, o de «puja ciega» 1.2 Negociación asistida 2.

Arbitraje

Resolución de Disputas en Línea como apoyo a la mediación presencial 3.

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Mediación electrónica o en línea I. PRIMERA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO JURÍDICO DE Resolución de Disputas en Línea 1. Introducción 2. El paralelismo entre los sistemas de rdl y los sistemas de rad 3. Consideraciones generales y precisiones terminológicas 3.1. Introducción. La importación de los sistemas de O…