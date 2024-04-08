Resolución de Reconocimiento y Felicitación

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Resolución de Reconocimiento y Felicitación a la Unión Internacional del Notariado Latino y a la Comisión de Asuntos Americanos

CONSIDERANDO: Que la Unión Internacional del Notariado Latino, fundada en 1948, es una organización no gubernamental, formada por las asociaciones de notariados de 75 países, en cinco continentes; cuyos objetivos son promover, coordinar y desarrollar la función y la actividad no…