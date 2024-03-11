La Responsabilidad de las Personas Jurídicas

Ese artículo es un complemento de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre Responsabilidad de las Personas Jurídicas. En inglés: Liability of Legal Persons or Entities. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

Responsabilidad de las Personas Jurídicas en el Convenio de la OCDE sobre el Soborno

El Convenio de la OCDE sobre el soborno estableció una norma internacional para el cumplimiento de las normas anticorrupción, y ha sido adoptado posteriormente por los treinta y cuatro miembros de la OCDE y seis países no miembros (explicación) (explicación). Como resultado del Convenio y de las leyes nacionales de aplicación, las empresas y los directivos se arriesgan ahora a duras sanciones si son sorprendidos sobornando a funcionarios extranjeros. La Ley de Soborno del Reino Unido de 2010 es solo un ejemplo de esta evolución.

La responsabilidad d…