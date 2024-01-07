Responsabilidad de los Árbitros

Concepto de responsabilidad de los árbitros en relación a este ámbito: la responsabilidad de los árbitros frente a las partes está vinculada con la forma de cumplir el encargo que éstas le han hecho para que dirima la controversia. Esto significa que tal responsabilidad surge por los daños que pudieran causar en las partes al llevar adelante el arbitraje y/o al emitir el laudo. Dentro…