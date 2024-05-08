La responsabilidad de empleadores

Los empleadores son indirectamente responsables, en virtud de la doctrina de respondeat superior, por actos u omisiones negligentes por parte de sus empleados en el curso del empleo (a veces denominado "alcance y curso del empleo"). Para determinar si el empleador es responsable, debe deducirse la diferencia entre un contratista independiente y un empleado. Para ser indirectamente responsable, debe existir una relación necesaria entre el demandado y el infractor, que podría examinarse mediante tres pruebas: prueba de control, prueba de organización y prueba de relación suficiente. Un empleador puede ser considerado responsable según los principios de responsabilidad subsidiaria si un empleado realiza un acto autorizado de manera no autorizada. Los empleadores también pueden ser responsables según el principio de derecho común (expresión que hace referencia en los países anglosajones normalmente al sistema de "common …