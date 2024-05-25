Responsabilidad en el Derecho Ambiental

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Responsabilidad internacional objetiva por daños al ambiente

Conviene destacar que el Derecho internacional contemporáneo en materia de responsabilidad internacional ha reaccionado ante la amenaza de un "ecocidio" estableciendo que ciertos ilícitos particularmente graves contra el medio ambiente podrán constituir un "crimen ecológico internacional", siempre que concurran las condiciones esenciales contenidas en el artículo 19.3.d) del Proyecto sobre responsabilidad de los Estados, el cuál def…