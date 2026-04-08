Caso práctico: Se trata de determinar cómo debe retener una empresa española (C) al pagar, como avalista de B (deudor) la deuda al acreedor no residente (A).

Aquí es fundamental distinguir entre el principal del préstamo y los intereses (ordinarios o de demora) acumulados tras 11 años.

Porque, en relación al préstamo principal, no hay retención: El reembolso del capital principal del préstamo no constituye una renta sujeta a retención en España. Se considera una mera devolución de fondos y no una ganancia para el acreedor, siempre que se pruebe bien.

Nota: Si el acreedor reside en España, la empresa C se convierte en "recaudadora" forzosa de Hacienda y tiene la responsabilidad de retener e ingresar el 19% de los intereses. Ver más abajo.

Retención sobre los Intereses (Rendimientos de Capital)

Si el pago incluye intereses generados durante estos 11 años, la empresa C debe actuar como retenedora bajo el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR):

Tipo General (Países fuera de la UE) : Se aplica una retención del 24% sobre el importe de los intereses.

Residentes en Islandia o Noruega : El tipo se reduce al 19% .

Convenios de Doble Imposición (CDI) : Si existe un convenio entre España y el país de residencia de A, el tipo de retención suele ser inferior (comúnmente entre el 0% y el 15% ), dependiendo del tratado específico. En caso de que por alguna razón técnica no se pudiese aplicar la exención de la UE (por ejemplo, si el acreedor es una entidad con características especiales), entraría en juego el convenio entre ambos países europeos (algunos limitan la retención de intereses a un máximo del 15% , lo cual sigue siendo mejor que el tipo general). No obstante, en la práctica, la exención del 0% de la UE tiene prioridad por ser más beneficiosa

Exención por Intereses UE: Los intereses pagados a residentes en otros países de la UE suelen estar exentos de tributación en España (retención 0%), según la normativa del Impuesto sobre la Renta de no Residentes o IRNR (Art. 14.1.c). Nótese que la exención de retención de los intereses pagados a residentes de otros países de la Unión Europea excluye el que el acreedor resida en uno de los denominados “paraísos fiscales”.

Procedimiento y Obligaciones

Modelo de declaración : La empresa C debe ingresar las retenciones mediante el Modelo 216 (declaración periódica) y presentar el resumen anual Modelo 296 ante la Agencia Tributaria Española. Es decir, aunque la retención sea cero, la empresa C sigue obligada a declarar la operación ante Hacienda: Modelo 216 : Declaración donde se informa de la base pagada y la retención del 0% aplicada. Modelo 296 : Resumen anual informativo detallando los datos del perceptor no residente

Documentación necesaria : Para aplicar tipos reducidos de un Convenio o la exención de la UE, C debe exigir a A un Certificado de Residencia Fiscal emitido por las autoridades de su país, el cual suele tener una validez de un año. Es decir, para que la empresa C pueda aplicar legalmente esta exención del 0% y no tener problemas con la Agencia Tributaria Española, debe contar con un Certificado de Residencia Fiscal del acreedor: El documento debe ser emitido por la autoridad fiscal del país de residencia de A. Debe hacer mención expresa a que el acreedor es residente en ese país a los efectos del convenio o de la normativa de la UE.

Nota: Sin el certificado, Hacienda podría obligar a C a retener el 19% por defecto para residentes de la UE. Pero, como esto no se puede probar, es mejor que retenga el 24% (ver después).

Puede haber particularidades. Por ejemplo, en el caso de Portugal, hay que tener en cuenta el Impuesto de Sello sobre operaciones financieras. Si el préstamo se hubiera formalizado o tuviera efectos en Portugal, el acreedor podría tener obligaciones respecto a este impuesto allí (típicamente un 4% sobre intereses o comisiones), aunque esto es una responsabilidad de A en su país y no afecta a la retención que C debe hacer en España.

¿Qué debe hacer la empresa C si no tiene el certificado fiscal?

Si el acreedor se niega o no envía el certificado fiscal a tiempo, lo más seguro para la empresa C es:

Retener el 24% del pago de los intereses. Ingresar ese dinero en la AEAT (Modelo 216). Entregar al acreedor un certificado de retenciones por ese 24%.

Petición de la devolución y plazos

El acreedor podrá recuperar ese dinero después solicitando la devolución a la Hacienda española (Modelo 210), pero tendrá que presentar entonces el certificado de residencia que no quiso dar al principio.

El acreedor puede solicitar la devolución de las retenciones en exceso hasta 4 años más tarde, pero debe prestar mucha atención a lo siguiente:

El plazo de prescripción: El derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos en España prescribe a los cuatro años. Este plazo empieza a contar desde el día siguiente a aquel en que finaliza el plazo para presentar la autoliquidación o desde que se realizó el ingreso de la retención.

La fecha de validez del certificado: Por ejemplo, se puede solicitar a la Autoridade Tributária e Aduaneira de Portugal un certificado que acredite específicamente su residencia fiscal en Portugal durante el ejercicio en que se pagaron los intereses. Las autoridades portuguesas pueden emitir certificados referidos a años pasados si el contribuyente constaba como residente en sus registros en aquellas fechas.

Intereses de demora: Al ser una devolución de un ingreso que resultó "indebido" (porque por ley UE le correspondía el 0% y se le retuvo el 24%), el acreedor tiene derecho a recibir, además del capital, los intereses de demora a su favor desde la fecha del ingreso hasta que se ordene el pago de la devolución.

¿Qué riesgos hay?

Para el acreedor:

En España: Al haber sufrido una retención del 24% (que es el tipo máximo), la AEAT suele considerar que la obligación tributaria está satisfecha. Ha pagado “de más” (debería ser 0%). Al presentar la empresa C el Modelo 296, Hacienda española envía automáticamente esos datos a la Hacienda de Portugal.

En Portugal: El acreedor portugués está obligado a declarar esos ingresos en su declaración de impuestos en Portugal (IRS si es persona física o IRC si es empresa). Si no declara los intereses en Portugal, su propia Hacienda (la Autoridade Tributária) podría detectar ese ingreso a través de los mecanismos de intercambio automático de información entre países de la UE.

En la práctica, el acreedor está pagando un 24% de impuestos en España cuando debería pagar el 0%, y Portugal le podría obligar a pagar impuestos por esos mismos intereses (porque no sabe que ya pagó en España o porque no puede compensar la retención sin los papeles adecuados), el acreedor estaría sufriendo una doble imposición severa.

El Riesgo para la Empresa Española (C):

Solo debe presentar el Modelo 216 ingresando ese 24%, y el Modelo 296 (resumen anual) identificando con nombre, apellidos y NIF portugués al acreedor.

Nota: Si temes un litigio porque las pruebas del préstamo son "mejorables", retener el 24% no te garantiza la victoria. Paradójicamente, presentar el 0% con Certificado de Residencia de Portugal puede ser más robusto:

Al declarar el 0% bajo la normativa de la UE, estás enviando un mensaje de: “Tengo toda la documentación en regla (incluido el certificado oficial portugués) y aplico la ley europea”.

Hacienda suele revisar con más lupa a quien “paga raro” o “paga de más” sin certificado que a quien aplica una exención clara y documentada con un papel oficial de otro Estado miembro.

En caso de pagarse, junto con el principal, al final

Al pagarse todo junto tras 11 años, la empresa española (C) se enfrenta a un pago acumulado que genera obligaciones fiscales importantes este mismo año.

El devengo: ¿Cuándo se declara?

Aunque los intereses se hayan generado a lo largo de 11 años, la obligación de retener nace en el momento en que los intereses sean exigibles o en el momento del pago, lo que ocurra antes (Art. 27 Ley IRNR). Si vas a pagar todo ahora, la empresa C debe declarar y pagar la retención en el trimestre (o mes) actual usando el Modelo 216. En enero del próximo año, la empresa C informará a Hacienda de este pago. Necesitará el NIF de no residente (del país europeo) y su dirección completa en ese país.

La clave legal está en el contrato original y en cómo se pactó el devengo de esos intereses durante estos 11 años.

¿Cuándo son “exigibles”?

Depende totalmente de la redacción del contrato:

Si el contrato decía “intereses pagaderos anualmente”: Técnicamente, la empresa (o el deudor original B) debería haber retenido e ingresado el impuesto cada año. Al no hacerlo, hay un riesgo de intereses de demora y sanciones por ingresos fuera de plazo de los años anteriores.

Si el contrato dice “intereses pagaderos al vencimiento” (o al final): Entonces no han sido exigibles hasta ahora. En este caso, la obligación de retener nace hoy, al realizar el pago único. Esta es la situación ideal para evitar sanciones por años pasados.

El papel del Avalista (Empresa C)

Como la empresa C paga ahora en calidad de avalista, ella “subroga” (sustituye) la posición del deudor.

Si el contrato no especificaba pagos anuales, C simplemente retiene sobre el total acumulado en el momento en que efectúa el pago al acreedor portugués.

Si el contrato obligaba a pagos anuales que no se hicieron, C está pagando una deuda “vencida” y el riesgo de inspección por retenciones no practicadas en el pasado recae sobre el pagador actual.

Respecto a este último punto, la obligación principal de pago recae sobre el deudor (B), pero fiscalmente la situación cambia cuando entra en juego el retenedor. El matiz se basa en que, en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR), la ley obliga a quien paga la renta a practicar la retención en ese preciso momento.

Si la empresa C, como avalista, es quien finalmente realiza el desembolso económico al acreedor portugués, la Agencia Tributaria española (AEAT) la identifica a ella como el “obligado a retener” .

Para Hacienda, no importa quién debió pagar (B), sino quién está pagando efectivamente (C). El acto del pago es el que dispara la obligación de retener.

Si el contrato decía que B debía pagar intereses anualmente y no lo hizo:

La AEAT podría interpretar que la obligación de retener nació cada año (cuando los intereses eran exigibles), aunque B no tuviera dinero para pagar. C es quien debe practicar la retención sobre todo lo que paga ahora .

El riesgo: Si Hacienda considera que las retenciones debieron ingresarse año a año (porque eran exigibles según contrato), podría reclamar intereses de demora. Pero, en la práctica, si C retiene correctamente sobre el total al pagar ahora, suele ser aceptado, ya que es cuando se produce el flujo real de dinero.

En conclusión, aunque la deuda sea de B, la ley de impuestos pone la carga de la retención sobre la mano que firma el cheque (o la transferencia). Si la empresa C paga sin retener lo que legalmente corresponde hoy (el 24% o el 0% con certificado), C se convierte en el responsable ante Hacienda, independientemente de que B fuera el deudor original.

Por otro lado, la prescripción tributaria en España ocurre a los 4 años, pero si el contrato obligaba a B a pagar intereses cada año y no lo hizo:

Para Hacienda: El derecho a liquidar y reclamar las retenciones de los años 1 a 7 ha prescrito (ya pasaron más de 4 años desde que venció el plazo para declararlas).

Para la Empresa C: Al pagar hoy la totalidad, C solo tiene la obligación legal de retener sobre lo que no ha prescrito o sobre lo que se paga efectivamente hoy.

Pero, para la Agencia Tributaria, la retención es una obligación que nace con el pago real de la renta.

Si la empresa C paga hoy los intereses de los 11 años “en bloque”, Hacienda puede argumentar que la renta se percibe hoy íntegramente.

Al ser C quien pone el dinero en manos del acreedor (A), se convierte en el sujeto obligado a retener sobre el total satisfecho en este momento. No puede pagar el 100% de los intereses antiguos sin retener alegando que “ya habrían prescrito”, porque el hecho imponible (el flujo de dinero) está ocurriendo ahora.

Si no hay certificado, una recomendación estratégica es que C haga una retención del 24% sobre el total que pague hoy. Si solo retiene sobre los últimos 4 años, Hacienda podría considerar que ha dejado de ingresar el resto de la retención del pago total realizado hoy. Pero hay un matiz importante según lo que diga el contrato:

1. Si el contrato dice “intereses al final” (Vencimiento), es la situación ideal.

Por qué: La obligación de retener nace legalmente hoy , que es cuando los intereses son exigibles y se pagan.

Ventaja: No hay ninguna irregularidad previa. C retiene el 24% sobre el bloque total de 11 años, lo ingresa en el Modelo 216 del trimestre actual y cumple perfectamente con Hacienda.

Las reglas de tributación y los tipos impositivos que se aplican son los vigentes en el momento en que se pone el dinero a disposición del acreedor. No importa dónde vivió el acreedor hace 5 u 8 años. Lo que la empresa C debe acreditar ante la Agencia Tributaria es la residencia de A en el ejercicio en que recibe la renta.

2. Si el contrato dice “intereses anuales” (Vencimientos pasados), hay un riesgo técnico, aunque se pague el 24% sobre el total hoy:

El problema: Hacienda podría decir que la empresa (o el deudor B) cometió una infracción en el pasado por no retener e ingresar el impuesto cada año en que los intereses fueron exigibles.

Prescripción: Lo ocurrido hace más de 4 años habría prescrito, pero Hacienda podría intentar reclamar los intereses de demora por las retenciones no ingresadas de los últimos 4 años (los ejercicios no prescritos).

La realidad práctica: Si la empresa C ingresa hoy el 24% del total acumulado (los 11 años), es poco probable que Hacienda inicie una inspección para buscar intereses de demora de años anteriores, ya que al final está recibiendo el impuesto de los 11 años de golpe (incluyendo años que ya estaban prescritos y que de otro modo no cobraría).

Si el contrato original es ambiguo o permite interpretación, lo mejor es que en el documento de pago o finiquito que firme la empresa C se especifique que: “Los intereses se han devengado y resultan exigibles en la fecha de hoy, procediéndose a su liquidación y pago íntegro”. Esto refuerza la tesis de que la retención debe hacerse ahora sobre el total.

Si el acreedor reside en España

Aquí, la situación cambia radicalmente porque pasamos del Impuesto de No Residentes al IRPF (si es persona física) o al Impuesto sobre Sociedades (si es empresa).

Si el acreedor es una persona física:

Retención: La empresa C debe retenerle obligatoriamente el 19% sobre los intereses.

El residente en España debe incluir esos intereses en su declaración de la Renta (IRPF) como rendimientos del capital mobiliario. En su declaración, el acreedor restará el 19% que la empresa C ya ingresó en su nombre. Si por sus ingresos totales le sale a pagar más, pagará la diferencia; si le sale a devolver, Hacienda le devolverá parte de ese 19%.

El riesgo para la empresa C si el acreedor es residente en España:

Si la empresa C sabe que el acreedor vive en España y no le retiene (o le retiene el 0% pensando que sigue en Portugal):

Hacienda cruzará los datos. Le reclamará a la empresa C ese 19% que no quitó, más una sanción por falta de retención. El acreedor tendrá un problema en su borrador de la renta, porque no aparecerán esas retenciones.

En el escenario de que el acreedor sea un particular residente en España y sus únicos ingresos de 2026 sean esos intereses, es posible que le salga a devolver una gran parte de lo retenido, dependiendo del importe cobrado.

El Mínimo Personal

Todo contribuyente en España tiene un mínimo personal y familiar (generalmente 5.550 € anuales, aunque puede ser mayor si tiene más de 65 años) que no tributa.

Si los intereses totales son inferiores a ese mínimo y no tiene otros ingresos (como salario o pensiones), su base imponible es “cero” a efectos prácticos.

Al haberle retenido la empresa un 19% por adelantado, cuando haga su declaración de la Renta, Hacienda le devolverá el 100% de ese dinero porque no le correspondía pagar nada.

¿Cuándo empezaría a pagar algo?

Si el pago de los intereses es muy elevado (por ejemplo, fruto de acumular 11 años de deuda), la situación cambia:

Hasta 6.000 €: Tributan al 19% .

Entre 6.000 € y 50.000 €: Tributan al 21% .

A partir de ahí: Los tipos suben al 23%, 27% o incluso el 28% para tramos muy altos.

Obligación de declarar

Aunque sus ingresos sean bajos, para recuperar las retenciones está obligado a presentar la declaración.

Si los rendimientos del capital mobiliario superan los 1.600 € brutos anuales , existe obligación legal de declarar en cualquier caso.

Si son inferiores, no está obligado, pero le conviene hacerlo para solicitar la devolución del 19% que la empresa C ingresó en su nombre.

Al final del año, la empresa C debe entregar al acreedor un certificado de retenciones para que él pueda pedir su devolución en la campaña de la Renta.

El riesgo de la “Base Imponible” alta

Al acumular 11 años de intereses en un solo pago, la cifra de retención puede ser muy alta. Si NO se presenta el certificado fiscal: C debe retener el 24% de todo lo acumulado.

Consideración sobre el Aval

El hecho de que el pago lo realice el avalista (C) en lugar del deudor original (B) no altera la naturaleza de la renta para el acreedor (A); para A, sigue siendo el cobro de un préstamo e intereses de fuente española, sujetos a las reglas anteriores.

Al pagar C como avalista, C adquiere el derecho de reclamarle después a B lo que ha pagado en su nombre.