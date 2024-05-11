Retrocesión Mediante Arrendamiento

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

En inglés, el arrendamiento financiero se llama leasing y una de sus formas es el back que, de hecho, es una retrocesión mediante arrendamiento. La única diferencia entre un arrendamiento y una retrocesión mediante arrendamiento, es que en el primer caso la compañía de leasing compra a tercero bienes que su cliente desea alquilar, mientras que en el segundo caso, compra bienes del propio cliente que luego le alquila.

Habitualmente, el cliente que solicita una operación de retrocesión mediante arrend…