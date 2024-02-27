La Revolución Económica

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre la revolución financiera. Véase un análisis sobre la Revolución Gloriosa. Puede ser de interés asimismo el contenido de "Historia del Parlamentarismo Británico", de la globalización económica, la revolución financiera, y de "Relaciones Económicas Norte-Sur". Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.