Riesgo de Transferencia

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. El riesgo de transferencia se considera más importante de los incluidos en el riego país. Esto se debe a que ha sido el que más a menudo han tenido que enfrentar las empresas que hacen negocios internacionales. .