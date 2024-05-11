Riesgos Legales del Monitoreo de Internet de los Empleados

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. Quizás el robo de datos más conocido, además de los relacionados con el dinero opaco, como el de los Papeles de Panamá o el del Banco HSBC en Suiza, perpetrado por un "interno" fue la apropiación y divulgación de los datos de la Agencia de Seguridad Nacional por p…