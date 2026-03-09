Para que Hacienda pueda recalificar un préstamo como una renta del trabajo o de actividad económica (pago por servicios), el momento del devengo es clave.

Si la Agencia Tributaria lograra demostrar que el préstamo es “simulado” y que en realidad es un pago por servicios ocultos, determinaría que la renta debía haberse declarado en el año de las transferencias. Hacienda alegaría que el “pago” (la transferencia del capital total del préstamo) se produjo ese año. Según la Ley del IRPF, los rendimientos se imputan al período impositivo en que son exigibles por el perceptor. Al recibir B todo el dinero de golpe en un año, ese es el año en que se habría producido el enriquecimiento real.

¿Por qué Hacienda lo tendría difícil en este caso?

Existen varios factores que protegen a B en tu escenario: