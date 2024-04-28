- Riesgo financiero: las cinco principales categorías de calificación del riesgo financiero (soberano, monetario, bancario, político y análisis del riesgo de la estructura económica).

-Riesgo operativo

Indicadores de riesgo:

Seguridad:

- Conflicto armado - Terrorismo - Manifestaciones violentas - Hostilidad hacia extranjeros/propiedad privada - Delincuencia violenta - Delincuencia organizada - Secuestro/extorsión - Ciberseguridad, probabilidad de ataques

Estabilidad política - Disturbios sociales - Traslados ordenados - Postura de la oposición - Excesiva autoridad ejecutiva - Tensiones internacionales

Eficacia del gobierno - Formulación de políticas - Calidad de la burocracia - Excesiva burocracia/trámites burocráticos - Intereses creados/cronismo - Corrupción - Responsabilidad de los funcionarios públicos - Derechos humanos - Vulnerabilidad de la sociedad al riesgo de catástrofes naturales

Macroeconómicos: - Volatilidad de los tipos de cambio - Riesgo de recesión - Inestabilidad de precios …