riesgos operacionales
- Riesgo financiero: las cinco principales categorías de calificación del riesgo financiero (soberano, monetario, bancario, político y análisis del riesgo de la estructura económica).
-Riesgo operativo
Indicadores de riesgo:
Seguridad:
- Conflicto armado - Terrorismo - Manifestaciones violentas - Hostilidad hacia extranjeros/propiedad privada - Delincuencia violenta - Delincuencia organizada - Secuestro/extorsión - Ciberseguridad, probabilidad de ataques
Estabilidad política - Disturbios sociales - Traslados ordenados - Postura de la oposición - Excesiva autoridad ejecutiva - Tensiones internacionales
Eficacia del gobierno - Formulación de políticas - Calidad de la burocracia - Excesiva burocracia/trámites burocráticos - Intereses creados/cronismo - Corrupción - Responsabilidad de los funcionarios públicos - Derechos humanos - Vulnerabilidad de la sociedad al riesgo de catástrofes naturales
Macroeconómicos: - Volatilidad de los tipos de cambio - Riesgo de recesión - Inestabilidad de precios …