Río

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Importancia para el comercio, la agricultura y la industria

El registro histórico incluye marcados cambios en la apreciación de los ríos, numerosos conflictos en la demanda de uso y una intensificación del uso que se aceleró rápidamente durante el siglo XX. El comercio exterior de mercancías se concentró en los puertos de los estuarios en lugar de en los puertos interiores cuando los buques oceánicos aumentaron de tamaño. Incluso el puerto de Londres, aunque limitado por una elevada inversión de capital, se ha desplazado hac…