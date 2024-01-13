Robo por Empleados

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. El robo por parte de los empleados es un problema considerable para muchas empresas, pero su alcance exacto está poco documentado, en parte porque por definición muchos robos pasan desapercibidos. La Oficina de Estadísticas de la Justicia de los Estados Unidos publica datos sobre hurtos, robos y malversacio…