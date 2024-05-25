Ruido Ambiental

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Europa: Efectos Nocivos del Ruido Ambiental

Directiva (UE) 2020/367 de 4 de marzo de 2020 modifica el anexo III de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al establecimiento de métodos de evaluación para los efectos nocivos del ruido ambiental. El anexo III de la Directiva 2002/49/CE hacía referencia a la introducción de las relaciones dosis-efecto mediante adaptaciones de dicho anexo al progreso técnico y científico. En la fecha de adopción de dicha Directiva, la información de alta calidad y los datos estadísticos relevantes que pudieron utilizarse fueron las directrices sobre ruido ambiental para la región europea (Environmental Noise Guidelines for the European Region, Organización Mundial de la Salud 2018, ISBN 978 92 890 5356 3.) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en las que se presentan las relac…