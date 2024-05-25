Ruidos

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Causación de Ruidos, Vibraciones y Radiaciones Ionizantes en el Derecho Penal Alemán

En el código penal germano, causación de ruidos, vibraciones y radiaciones ionizantes se recoge en la Parte Especial, en su Sección Vigesimonovena, sobre Hechos punibles contra el medio ambiente. Así, el artículo § 325a. Causación de ruidos, vibraciones y radiaciones ionizantes dispone lo siguiente: (1) Quien en la operación de una planta, especialmente una explotación o máquina, bajo lesión de obligaciones jurídico administrativas cause …