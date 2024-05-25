Salud Ambiental

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Existe una alta correlación entre la contaminación -contaminación del aire, el agua y el suelo- y el estado de salud. Los problemas de salud a menudo asociados con los peligros ambientales incluyen el asma, el envenenamiento por plomo, el cáncer y las infecciones.

Compartir

Además, la infertilidad, los defectos de nacimiento, los abortos espontáneos y los déficits neurológicos pueden estar relacionados con la contaminación ambiental. Asunto: contaminacion. Lamentablemente, muchos vertederos tóxicos y lugares de desechos peligrosos se encuentran en comunidades afroamericanas o en sus proximidades. El mantra "no en …