El Salvamento

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Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del comercio exterior,, sobre el salvamento. En inglés: Salvage. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

El Salvamento

Salvamento, en Derecho marítimo, el rescate de un barco, o su carga en aguas navegables por un peligro que, a excepción de la asistencia del rescatista, hubiera ocasionado la pérdida o de…