Se Regula el Cheque en los Artículos 106 y Siguientes de la Ley Cambiaria y del Cheque de 16 de Julio de 1985 (B.o.e. Nº 172 de 19 de Julio) .

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. A continuación se examinará el significado.