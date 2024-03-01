Secreto Bancario

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Los banqueros, como los abogados y los médicos, consideran que las operaciones que les son confiadas por sus clientes son de carácter confidencial y deben ser mantenidas en absoluto secreto. Las limitaciones impuestas hoy en día al secreto bancario, surgieron mayormente debido a la necesidad de controlar el lavado de dinero generado por el tráfico de drogas. Juan Carlos FERRÉ OLIVÉ se pregunta “si el desmoronamiento del secreto bancario y profesional que supone el eje de la normativa europea recientemente aproba…