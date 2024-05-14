Sector de la CCI Dedicado a la Resolución de Controversias

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Estructura del Sector de la CCI Dedicado a la Resolución de Controversias (en Arbitraje)

Concepto de estructura del sector de la CCI dedicado a la resolución de controversias en relación a este ámbito: En lo que se refiere a la estructura de la CCI en su ámbito relativo a la resolución de controversias, cuenta con: - Una Corte Internacional de Arbitraje (CIA). - Un Centro de Dispute Boards - Un Centro Internacional de Peritaje (CIP) - Una …